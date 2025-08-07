Главная » Новости



12:30, 7 августа 2025 года Глава орловской полиции отмечает юбилей 7 августа Юрию Савенкову исполнилось 70 лет.







7 августа Почетный гражданин Орловской области, начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Юрий Савенков празднует 70-летие.



Сегодняшний юбиляр служит в органах внутренних дел уже более сорока лет. В Орловскую область был назначен в 2008-м году, когда стал первым заместителем начальника УВД по региону – начальником криминальной милиции. В 2009-м году назначен на должность главы областного УВД.



Юрий Савенков награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью "За отличие в охране общественного порядка" и рядом ведомственных наград.





