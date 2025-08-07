четверг 7.08.2025 11:40:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
10:30, 7 августа 2025 года

В Орле заработал мультибрендовый центр белорусской техники

Его появление обсуждалось на встрече губернатора Андрея Клычкова и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.



Список задач, сформулированный на встрече губернатора Орловской области и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, дает результаты. Реализован совместный проект создания в Орле мультибрендового центра белорусской сельскохозяйственной техники. 4 августа он распахнул двери. Одновременно там могут разместить на обслуживание четыре машины.

Центр позволит создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и укрепить позиции белорусских производителей на рынке. В феврале посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник во время встречи с Андреем Клычковым отмечал, что в 2024-м году сумма поставок белорусской техники составила 10 миллионов долларов.


Анна Вайсергисер
