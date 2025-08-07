Главная » Новости



12:00, 7 августа 2025 года В июле в Орловском перинатальном центре родились 275 детей Мальчиков появилось на свет больше.





В Орловском перинатальном центре в июле родились 275 детей: 134 девочки и 141 мальчик. Цифры назвали в пресс-службе медицинского учреждения.

"Дети, рожденные в июле, обладают особым характером. Они обычно яркие, эмоциональные и творческие личности. Такие дети часто отличаются добротой, отзывчивостью и умением находить общий язык с окружающими. Их оптимизм и жизнерадостность делают их любимцами в любом коллективе", – отметили в медучреждении. А в первые три дня августа в ОПЦ родились 23 ребенка: 13 девочек и 10 мальчиков.

"Девочки-августятки могут быть настоящими мечтательницами. Они обладают ярким воображением и часто стремятся к творческому самовыражению. Мальчики, родившиеся в этот месяц, как правило, активные и энергичные, с большим интересом исследующие мир вокруг себя", – рассказали в ОПЦ.





Артем Ежаков





