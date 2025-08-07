Главная » Новости



9:30, 7 августа 2025 года На Александровский мост проецируют орловский спис Рисунок проявляется в сумерках.



Фото: мэрия Орла

По вечерам Александровский мост в Орле ежедневно будет украшать орловский спис. Рисунок с этой техникой вышивания появляется благодаря световой проекции с наступлением сумерек. Это стало подарком ко Дню города наряду с фестивалем муралов, отметили в пресс-службе городской администрации.



Сейчас вышивка в технике "орловский спис" – фирменный знак области. Некогда это было народное рукоделие, которым искусно владели крестьянки. О технологии списа эксперты и сейчас высказываются с неопределенностью. Расшифровать символику практически невозможно, поэтому современные мастера только копируют старинные образцы.





Артем Ежаков





