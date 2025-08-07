четверг 7.08.2025 11:39:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

8:44, 7 августа 2025 года

Инфекционный корпус больницы Боткина в Орле планируют открыть в 2029-м году

Для него уже нашли проектировщика.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о вложениях в строительство инфекционного корпуса больницы имени Боткина в Орле. Документ опубликован на региональном информационном портале.

Согласно постановлению, объект на 232 койки введут в эксплуатацию в 2029-м году. Планируется, что возведение обойдется в семь миллиардов рублей.

Ранее для корпуса нашли проектировщика. Работу доверили компании из Санкт-Петербурга "Монолит "М". Сдать проект с одобрением госэкспертизы подрядчик должен в ноябре 2026-го года.

Планируется, что инфекционная больница будет состоять из нескольких корпусов на 232 койки, предусмотрено строительство котельной, станции обеззараживания сточных вод, прачечной.

Предполагается, что инфекционная больница будет состоять из нескольких корпусов. Для нее предусмотрено строительство котельной, станции обеззараживания сточных вод, прачечной.


Артем Ежаков
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.