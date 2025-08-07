Главная » Новости



8:44, 7 августа 2025 года Инфекционный корпус больницы Боткина в Орле планируют открыть в 2029-м году Для него уже нашли проектировщика.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о вложениях в строительство инфекционного корпуса больницы имени Боткина в Орле. Документ опубликован на региональном информационном портале.



Согласно постановлению, объект на 232 койки введут в эксплуатацию в 2029-м году. Планируется, что возведение обойдется в семь миллиардов рублей.



Ранее для корпуса нашли проектировщика. Работу доверили компании из Санкт-Петербурга "Монолит "М". Сдать проект с одобрением госэкспертизы подрядчик должен в ноябре 2026-го года.



Планируется, что инфекционная больница будет состоять из нескольких корпусов на 232 койки, предусмотрено строительство котельной, станции обеззараживания сточных вод, прачечной.



Артем Ежаков





