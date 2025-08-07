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22:05, 6 августа 2025 года

Андрей Клычков вспомнил трагическую дату - день вторжения ВСУ в Курскую область

Враг зашел в соседний регион 6 августа 2024-ого.

Фото: тг-канал Андрея Клычкова

Ровно год назад, 6 августа 2024 года, украинская армия вторглась на территорию Курской области. Губернатор Орловской области не обошел стороной годовщину этого события. О нем он написал в своем тг-канале.

- Прекрасно помню тот день - ночью на орловский вокзал прибыл первый состав с людьми. Дети, женщины, старики – мы максимально оперативно разместили всех, оказали необходимую помощь, снабдили вещами и медикаментами. И потом день за днем Орловская область принимали новых пострадавших, никому не отказывая в приюте и тепле, - рассказал Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что Орловщина одной из первых откликнулась на беду соседей и приняла у себя вынужденных переселенцев. Всех оперативно размесили в ПВР, обеспечили медикаментами и всем необходимым, вспоминает глава региона.

- До сих пор живо сопереживание и глубокое сочувствие тем трагичным дням, - выразил свои чувства Клычков.

Он отметил, что бойцы на передовой делают все возможное, чтобы защитить страну, разбить врага и приблизить победу.


Юлия Сабельникова
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