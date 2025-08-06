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21:01, 6 августа 2025 года

Клычков признал, что испытывает неудобства из-за ограничения мобильного интернета

Он отметил, что ситуация скоро улучшится.



6 августа в прямом эфире губернатор Орловской области Андрей Клычков признал, что сам испытывает трудности из-за проблем с мобильным интернетом. Он отметил, что работает через Wi-Fi и понимает, как это неудобно для людей.

"Конечно, это вводит определенный дискомфорт, но человеческие жизни гораздо дороже, чем наши привычки", - подчеркнул он.

Губернатор также добавил, что ограничения интернета мешают и ему в работе. "Думаю, скоро это все должно закончиться", - добавил он.

28 июля власти официально объявили об ограничениях мобильного интернета. Губернатор объяснил это необходимостью защитить регион от атак беспилотников. Он также сообщил о создании сети Wi-Fi в общественных местах.


Сергей Мерцалов
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