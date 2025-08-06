ФК "Орел" уступил команде "Broke Boys" в Кубке России
Матч завершился со счетом 3:2.
Фото: скриншот из видео ФК "Орел"
Вечером 6 августа на стадионе "Знамя Труда" в Орехово-Зуево состоялся матч первого раунда Пути регионов Кубка России по футболу. Медийная команда "Broke Boys" из Одинцово принимала ФК "Орел". Прямую трансляцию вел телеканал "Матч ТВ".
К сожалению, ФК "Орел" уступил в напряженной борьбе со счетом 3:2. Теперь победитель - команда "Broke Boys" - встетится во втором раунде с курским "Авангардом".