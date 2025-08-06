Главная » Новости



20:00, 6 августа 2025 года Дети-сироты из Орловской области отдохнули в одном из лучших лагерей МЖД Смены продлились полтора месяца.







46 воспитанников Орловского центра для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, вернулись после полутора месяцев отдыха. Каникулы они провели в детском лагере Московской железной дороги.



Дети отлично провели время и набрались сил перед новым учебным годом. Этот летний отдых запомнится им надолго, а фото и видео из лагеря останутся в их телефонах. Как это стало возможным, и с какими впечатлениями вернулись ребята, расскажем в нашем сюжете.





Анастасия Миносьян





