11:00, 7 августа 2025 года В Орловской области увеличился выпуск продуктов питания Особенно заметно развитие молочной отрасли.



Фото: архив

По данным Орелстата, за первое полугодие 2025 года объем отгруженных пищевых продуктов в Орловской области достиг 45 миллиардов рублей. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Особенно заметно вырос выпуск молочной продукции. Производство сливочного масла увеличилось в 1,8 раза, до 2021,2 тонны. Сыров стало больше на 34%, (8,3 тысячи тонн). Производство молока (кроме сырого) поднялось на 20,6%, достигнув 5355 тонн.



Производство растительных масел выросло на 31,6% и составило 132,9 тысячи тонн, из них подсолнечное масло — 48,1 тысячи тонн. Также отмечен рост производства мяса птицы на 2,2%, крахмалов — на 9,5%, комбикормов — на 11,6%. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов





