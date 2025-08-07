четверг 7.08.2025 11:39:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:00, 7 августа 2025 года

В Орловской области увеличился выпуск продуктов питания

Особенно заметно развитие молочной отрасли.

Фото: архив

По данным Орелстата, за первое полугодие 2025 года объем отгруженных пищевых продуктов в Орловской области достиг 45 миллиардов рублей. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно заметно вырос выпуск молочной продукции. Производство сливочного масла увеличилось в 1,8 раза, до 2021,2 тонны. Сыров стало больше на 34%, (8,3 тысячи тонн). Производство молока (кроме сырого) поднялось на 20,6%, достигнув 5355 тонн.

Производство растительных масел выросло на 31,6% и составило 132,9 тысячи тонн, из них подсолнечное масло — 48,1 тысячи тонн. Также отмечен рост производства мяса птицы на 2,2%, крахмалов — на 9,5%, комбикормов — на 11,6%. Об этом сообщает портал Орловской области.


Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.