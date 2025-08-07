Главная » Новости



19:00, 7 августа 2025 года Орловские ученые работают над проектом "Нанозонд-1" Его цель — изучение космической пыли.



Фото: "Вести-Орел"

Орловские ученые совершили прорыв в космических исследованиях. В Орловском государственном университете разрабатывают уникальный проект "Нанозонд-1" по изучению космической пыли.



Аппарат с наномикроскопом, выведенный на орбиту в прошлом году, передает снимки с невероятной точностью. Эти данные помогут выяснить, как космическая пыль и солнечный ветер воздействуют на оборудование космических кораблей. Проект уже привлек внимание международных партнеров, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов.





Всеволод Трифонов





