Два молодых летчика ценой своих жизней остановили вражеский дрон над Орловщиной
Их подвиг увековечен в граните.
Сегодня работа в небе самая опасная. После празднования Дня города ПВО сбила над Орловщиной три украинских беспилотника. Иногда их приходится уничтожать и с вертолета.
Экипаж Ми-28НМ погиб в июле прошлого года, когда спасал мирных жителей. Обнаружив вражеский дрон, летчики ценой своих жизней отвели поврежденную машину от населенного пункта. Сегодня им установили памятник. Подробнее расскажет Владимир Маряшин.