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20:30, 6 августа 2025 года Два молодых летчика ценой своих жизней остановили вражеский дрон над Орловщиной Их подвиг увековечен в граните.







Сегодня работа в небе самая опасная. После празднования Дня города ПВО сбила над Орловщиной три украинских беспилотника. Иногда их приходится уничтожать и с вертолета.



Экипаж Ми-28НМ погиб в июле прошлого года, когда спасал мирных жителей. Обнаружив вражеский дрон, летчики ценой своих жизней отвели поврежденную машину от населенного пункта. Сегодня им установили памятник. Подробнее расскажет Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





