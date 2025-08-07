Главная » Новости



14:00, 7 августа 2025 года В Колпне приступили к благоустройству сразу трех дворов Работу выполняют специалисты Дорожной службы.



Фото: АО "Дорожная служба"

В поселке Колпна Орловской области благоустраивают три дворовые территории на улице Чкалова. Земляные работы уже завершены. После подготовки основания дорожники приступят к укладке асфальта.

"Новое покрытие сделает передвижение на автомобиле более комфортным, а дворы станут лучше выглядеть. Укрепление обочин поможет избежать разрушения дороги и продлит ее срок службы", — отметили в Дорожной службе. Также добавили элементы благоустройства для уюта и комфорта. Новые урны помогут поддерживать чистоту, а скамейки станут местом отдыха для жителей всех возрастов.





Сергей Мерцалов





