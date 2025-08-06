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19:30, 6 августа 2025 года В Орловской области торжественно перезахоронили останки 16 бойцов Красной Армии Они погибли в 1943 году, освобождая Орловщину от фашистов.



Фото: МОО ПО "Факел"

5 августа в поселке Куракинский Свердловского района прошло торжественное захоронение 16 бойцов Красной Армии. Они погибли в 1943 году в боях за освобождение Орловской области от фашистских захватчиков.



Солдат обнаружили поисковики из отряда "Факел". Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.



На церемонии были местные власти, жители района, школьники и активисты патриотических объединений. В память о героях провели молебен. Залпы салюта в небо стали символом благодарности и уважения к тем, кто защищал Родину.





Сергей Мерцалов





