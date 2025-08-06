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17:00, 6 августа 2025 года В Орловской области во время соревнований погиб мотоциклист Трагедия произошла 5 июля в Мценском районе.



Фото: сообщество ВК "Орел Мото"

В Орловской области во время соревнований погиб мотоциклист Иван Игнатов. Об этом сообщили в группе "Орел Мото" соцсети "ВКонтакте".



Трагедия произошла 5 июля 2025 года в Мценском районе. Во время гонки спортсмен совершил ошибку на трассе. Он получил травму позвоночника. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Иван скончался 4 августа.



Прощание с Иваном Игнатовым состоялось сегодня, 6 августа.





Сергей Мерцалов





