В Орловской области во время соревнований погиб мотоциклист
Трагедия произошла 5 июля в Мценском районе.
Фото: сообщество ВК "Орел Мото"
В Орловской области во время соревнований погиб мотоциклист Иван Игнатов. Об этом сообщили в группе "Орел Мото" соцсети "ВКонтакте".
Трагедия произошла 5 июля 2025 года в Мценском районе. Во время гонки спортсмен совершил ошибку на трассе. Он получил травму позвоночника. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Иван скончался 4 августа.
Прощание с Иваном Игнатовым состоялось сегодня, 6 августа.