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18:30, 6 августа 2025 года В Орле задержали курьершу, которая помогала мошенникам выманивать деньги у пенсионеров В Орле задержали курьершу, помогавшую мошенникам выманивать деньги у пенсионеров. Одна из жертв отдала более миллиона рублей.



Фото: архив

25-летняя жительница Липецкой области стала жертвой мошенников и потеряла 600 тысяч рублей. Вскоре она сама начала участвовать в преступной схеме.



В пресс-службе УМВД по Орловской области сообщили, что девушка причастна к преступлениям в нескольких регионах ЦФО. В Орле она забрала у пенсионерки наличные деньги по указанию мошенников.

"Потерпевшую напугали, что теперь в ее жилище пройдет обыск и ей необходимо задекларировать все имеющиеся сбережения. Гражданка последовала рекомендациям звонивших и сняла со счета имевшиеся накопления – 1 миллион 80 тысяч рублей. Эти деньги она передала прибывшей к ней девушке – якобы сотруднице звонивших. Сумму обещали вернуть на утро. Когда гражданка не дождалась возвращения денег – поняла, что ее обманули и обратилась в полицию", — рассказали в полиции. Личность курьерши быстро установили. Выяснилось, что она ездит на автомобиле. К поискам подключились тамбовские оперативники. В их регионе девушка уже была фигуранткой дела о мошенничестве. Она также причастна к преступлениям в других областях.



Орловские оперативники допросили подозреваемую. С нее взяли подписку о невыезде. Следствие продолжается.





Сергей Мерцалов





