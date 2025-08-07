Главная » Новости



12:50, 7 августа 2025 года Отряд "ЛизаАлерт" приглашает орловцев на новичковую лекцию Она запланирована на 15 августа.





Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков на вводную лекцию. Встреча-знакомство пройдет 15 августа в 18:30 в центре красоты на улице Тургенева, 37.



Новичкам расскажут вводную информацию об отряде и его направлениях, как проходят поиски и какие методики применяются, где искать информацию об актуальных поисках и как к ним присоединиться.



Все подробности — в соцсетях отряда.





Артем Ежаков





