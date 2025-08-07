|
12:50, 7 августа 2025 года
Отряд "ЛизаАлерт" приглашает орловцев на новичковую лекциюОна запланирована на 15 августа.
Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков на вводную лекцию. Встреча-знакомство пройдет 15 августа в 18:30 в центре красоты на улице Тургенева, 37.
Новичкам расскажут вводную информацию об отряде и его направлениях, как проходят поиски и какие методики применяются, где искать информацию об актуальных поисках и как к ним присоединиться.
Все подробности — в соцсетях отряда.
Артем Ежаков
