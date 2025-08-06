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14:00, 6 августа 2025 года

Орловская область поможет Троицкому округу ЛНР восстановить здание администрации

Оно пострадало от атак ВСУ.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

6 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с главой Троицкого муниципального округа Луганской Народной Республики Ларисой Резниковой. Одним из важных вопросов для обсуждения стало восстановление здания администрации, пострадавшего от ударов ВСУ.
"Киевский режим не пожалел ни сил, ни средств – применялись и ракеты, и БПЛА. Враг потратил на разрушение здания сумму, равную трем бюджетам всего Троицкого округа", – отметил губернатор.
Как заявил Андрей Клычков, необходимая помощь будет оказана, соответствующие задачи уже даны. Перед этим предстоит выбрать – здание либо отремонтируют, либо возведут новое.


Артем Ежаков
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