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17:28, 6 августа 2025 года Орловчанку наказали крупным штрафом за немаркированные сигареты Женщина намеревалась продать более полутора тысяч пачек табачных изделий.



Фото: Ольга Супонева

Судебные приставы Орловской области взыскали уголовный штраф с жительницы Свердловского района. Женщина закупила 1600 пачек сигарет без маркировки и планировала их продать. Об этом сообщили в региональном УФССП.



Суд назначил продавцу штраф — 240 тысяч рублей. В случае невыплаты, его могли заменить на реальный срок.

— Не желая для себя еще более негативных последствий, должница в установленный законом срок оплатила назначенный ей штраф, — рассказали в пресс-службе УФССП по Орловской области.





Юлия Сабельникова





