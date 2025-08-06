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12:40, 6 августа 2025 года
Скончалась ветеран Великой Отечественной войны, орловчанка Мария НуждинаВ составе медсанбата она прошла войну до самого Берлина.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Скончалась ветеран Великой Отечественной войны орловчанка Мария Нуждина, об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Мария Ивановна на фронт попала в 1943 году, после окончания медицинских курсов. В составе медсанбата прошла войну до Берлина, спасая жизни раненых солдат.
Орловчанка была награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина".
В августе 2025 года она отметила бы вековой юбилей.
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