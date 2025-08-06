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12:40, 6 августа 2025 года Скончалась ветеран Великой Отечественной войны, орловчанка Мария Нуждина В составе медсанбата она прошла войну до самого Берлина.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны орловчанка Мария Нуждина, об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Мария Ивановна на фронт попала в 1943 году, после окончания медицинских курсов. В составе медсанбата прошла войну до Берлина, спасая жизни раненых солдат.



Орловчанка была награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина".



В августе 2025 года она отметила бы вековой юбилей.







