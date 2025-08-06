Орловские судоводители заплатили почти 50 тысяч штрафов
Зарегистрировано 36 административных правонарушений.
Фото: архив "Вести-Орел"
С начала 2025 года орловских водителей лодок и катеров 36 раз привлекали к административной ответственности. Им выписали штрафы на общую сумму 48 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Водители рассекали водную гладь, забыв документы дома или вовсе не имея регистрации или прав на управление маломерным судном. Также одно из популярных нарушений — катание пассажиров без спасательных жилетов.