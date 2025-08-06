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15:00, 6 августа 2025 года Орловские судоводители заплатили почти 50 тысяч штрафов Зарегистрировано 36 административных правонарушений.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала 2025 года орловских водителей лодок и катеров 36 раз привлекали к административной ответственности. Им выписали штрафы на общую сумму 48 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МЧС.



Водители рассекали водную гладь, забыв документы дома или вовсе не имея регистрации или прав на управление маломерным судном. Также одно из популярных нарушений — катание пассажиров без спасательных жилетов.





Юлия Сабельникова





