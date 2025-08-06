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16:30, 6 августа 2025 года В Орле отпразднуют День физкультурника Мероприятие пройдет на аллеях парка Победы.



Фото: архив "Вести-Орел"

9 августа в Орле отметят День физкультурника. Мероприятие пройдет на аллеях Парка Победы. В программе: спортивные активности, выставки, мастер-классы, йога, выступление кавер-группы, показательные выступления и мастер-класс федерации роуп-скиппинга. Также будет работать площадка ГТО.

— С 12:00 до 14:00 будет организован "Остров патриотизма", где можно будет написать письмо бойцу, внести свою лепту в помощь СВО, узнать о службе по контракту, — рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. В 14:00 пройдет съедобный рекорд. Продлится мероприятие с 11:00 до 15:00.



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Анастасия Мельникова





