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12:30, 6 августа 2025 года Орловчанке вернули детей после отказа от алкоголя Интересы семьи в суде представлял лично уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский.



Фото: Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства

В Орловской области мать воссоединилась с двумя сыновьями трех и четырех лет. Ранее женщину ограничили в родительских правах. Это побудило орловчанку пересмотреть отношение к жизни и отказаться от алкоголя. Помимо этого, она регулярно платила алименты и старалась чаще навещать детей.



В суде интересы семьи представлял лично детский омбудсмен региона Константин Домогатский по доверенности уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд одобрил воссоединение, и 1 августа женщина забрала детей домой, сообщили во Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.





Артем Ежаков





