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14:30, 6 августа 2025 года
Санаторию "Дубрава" передали икону Николая ЧудотворцаСвятыню передала прихожанка гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери.
В молитвенной комнате санатория "Дубрава" появилась икона Святителя Николая Чудотворца. Его духовного заступничества ежедневно просят тысячи верующих во всем мире.
Старинный образ для поклонения передала прихожанка гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери Елена Янковец. Предположительно, подаренной иконе больше полутора веков.
Юлия Опанасюк
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