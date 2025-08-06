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12:50, 6 августа 2025 года Белорусские медики ознакомились с оснащением орловских больниц Для врачей провели экскурсии в НКМЦ имени Круглой и в ООКБ.







На празднование Дня города в Орел прибыла делегация из Гомельской области. В рамках программы визита гости посетили НКМЦ имени Круглой и Орловскую областную клиническую больницу – в числе гостей были главные врачи детской и взрослой гомельских больниц.



В НКМЦ гостям показали отделения реабилитации и реанимации. В областной больнице особое внимание белорусские медики уделили изучению организации медицинской помощи в региональном сосудистом центре, которому уже более 15 лет.





Елена Литинская





