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12:00, 6 августа 2025 года Жителя Орла осудят за "жучок" в машине бывшей девушки Слежка за экс-возлюбленной окончилась для мужчины обвинением по двум статьям.





Житель Заводского района города Орла ответит в суде по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте устройств, предназначенных для негласного получения данных. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России.



Как следует из материалов дела, мужчина прикрепил на машину бывшей девушки и несколько месяцев собирал информацию о передвижении экс-возлюбленной. В преступлении орловец сознался и теперь ждет приговора.





Артем Ежаков





