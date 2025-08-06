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11:38, 6 августа 2025 года Из желудка 17-летней орловчанки врачи достали почти килограмм волос С 12 лет девушка ела собственные волосы.



Фото: Юлия Сабельникова

В Орле из желудка 17-летней девушки извлекли 730 граммов волос. Комок занимал почти весь объем органа. О необычном случае "Вести-Орел" рассказали в НКМЦ им. Круглой.



Девушка обратилась в больницу в июле с болями в животе, тошнотой и рвотой.

— Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациентка начала есть волосы в возрасте 12 лет, объяснить свои действия не могла. Сказала лишь о том, что она чувствовала необычные ощущения при употреблении волос в пищу. За последние 3 года ест собственные волосы, нитки, частички ткани, — уточнили подробности в детской больнице. Врачи хирургического отделения НКМЦ провели операцию по извлечения гигантского безоара — комка из волос и слизи. Вмешательство обошлось без кровотечения и осложнений.

— Пациентка выписана на 21-е сутки с момента госпитализации в стационар и отправлена под амбулаторное наблюдение с рекомендацией сохранения психотропной терапии, необходимостью консультацией гастроэнтеролога, психиатра, психотерапевта и продолжением лечения в психиатрическом стационаре, — сообщили в детской областной больнице.





Юлия Сабельникова





