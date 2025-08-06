среда 6.08.2025 15:01:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:38, 6 августа 2025 года

Из желудка 17-летней орловчанки врачи достали почти килограмм волос

С 12 лет девушка ела собственные волосы.

Фото: Юлия Сабельникова

В Орле из желудка 17-летней девушки извлекли 730 граммов волос. Комок занимал почти весь объем органа. О необычном случае "Вести-Орел" рассказали в НКМЦ им. Круглой.

Девушка обратилась в больницу в июле с болями в животе, тошнотой и рвотой.
— Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациентка начала есть волосы в возрасте 12 лет, объяснить свои действия не могла. Сказала лишь о том, что она чувствовала необычные ощущения при употреблении волос в пищу. За последние 3 года ест собственные волосы, нитки, частички ткани, — уточнили подробности в детской больнице.
Врачи хирургического отделения НКМЦ провели операцию по извлечения гигантского безоара  комка из волос и слизи. Вмешательство обошлось без кровотечения и осложнений.
— Пациентка выписана на 21-е сутки с момента госпитализации в стационар и отправлена под амбулаторное наблюдение с рекомендацией сохранения психотропной терапии, необходимостью консультацией гастроэнтеролога, психиатра, психотерапевта и продолжением лечения в психиатрическом стационаре, — сообщили в детской областной больнице. 



Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.