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18:00, 6 августа 2025 года

В Орле митрополит Тихон провел экскурсию для школьников из Республики Беларусь

Мероприятие прошло в Успенском соборе.

Фото: Орловская митрополия

Митрополит Орловский и Болховский Тихон провел встречу с участниками военно-патриотического клуба "Патруль" из республики Беларусь. Мероприятие состоялось в Успенском соборе во время пребывания на Орловщине святых мощей святителя Тихона.
— Владыка Тихон рассказал школьникам о духовной стойкости святителя, его молитвенном подвиге и кротости, с которой он нес свой тяжелый крест церковного служения, — сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
Также ребята приложились к мощам святителя Тихона и получили на память икону и книгу о нем, которая была издана к 100-летию со дня его блаженной кончины.


Анастасия Мельникова
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