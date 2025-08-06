В Орле митрополит Тихон провел экскурсию для школьников из Республики Беларусь
Мероприятие прошло в Успенском соборе.
Фото: Орловская митрополия
Митрополит Орловский и Болховский Тихон провел встречу с участниками военно-патриотического клуба "Патруль" из республики Беларусь. Мероприятие состоялось в Успенском соборе во время пребывания на Орловщине святых мощей святителя Тихона.
— Владыка Тихон рассказал школьникам о духовной стойкости святителя, его молитвенном подвиге и кротости, с которой он нес свой тяжелый крест церковного служения, — сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
Также ребята приложились к мощам святителя Тихона и получили на память икону и книгу о нем, которая была издана к 100-летию со дня его блаженной кончины.