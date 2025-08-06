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10:18, 6 августа 2025 года

В Орле отметили День города: фоторепортаж

Фото: Юлия Сабельникова

5 августа в Орле отметили 82-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Крылатый символ областной столицы прогуливался по площади Ленина и дарил горожанам праздничное настрение.


Несмотря на будний день, в центре было много гуляющих. Орловцы могли выбрать себе сувениры на память о Дне города. Ярмарка мастеров развернулась на аллеях городского парка.




На Ленина тем временем выступала кавер-группа. Концерт устроили у трамвая в самом центре орловского "Арбата". Послушать молодой коллектив собрались несколько сотен людей. 



В этом году главная пешеходная улица буквально расцвела перед 5 августа. Ленинская и Александровский мост стали площадкой проведения фестиваля цветов "Стрелка".


Гуляющих не испугал небольшой дождь. К счастью, он был кратковременным и не испортил праздник.






Юлия Сабельникова
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