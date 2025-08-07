Главная » Новости



8:00, 7 августа 2025 года С 7 августа жители Орла на две недели останутся без горячей воды Неудобства затронут потребителей Орловской ТЭЦ.





С 7 по 20 августа включительно в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах Орла отключат горячее водоснабжение. Неудобства затронут потребителей Орловской ТЭЦ.



За две недели специалисты проведут гидравлические испытания сетей. Горожан просят не подходить к местам работ, а также к местам выхода воды и пара.



Список домов, попадающих под ограничения, опубликован на сайте Орловского филиала АО "РИР Энерго" в разделе "График отключений".





Артем Ежаков





