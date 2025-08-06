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10:30, 6 августа 2025 года В Орле пытаются найти ответственного за уборку кладбищ Цена будущего соглашения превысит миллион рублей.





В Орле ищут подрядчика, который возьмет на себя обязанность по уборке городских погостов. Цена контракта превышает миллион рублей. За эту сумму нужно будет содержать в порядке кладбища и воинские захоронения.



Подрядчик должен будет следить за порядком на Наугорском, Историко-мемориальном, Троицком, Крестительском, Лужковском, Афанасьевском, Иоанно-Богословском и Лепешкинском кладбищах.



Содержание и благоустройство включает в себя уборку территорий от мусора, подметание и покос травы. На территории кладбищ подрядчику разрешено использовать малогабаритный погрузчик и самосвал.





Анна Вайсергисер





