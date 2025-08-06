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16:00, 6 августа 2025 года

Орловские полицейские достигли полной раскрываемости убийств, краж и угонов

Статистику за полгода озвучили в управлении МВД России по региону.


В 17 районах Орловской области сократилась преступность. За шесть месяцев 2025-го года в регионе раскрыли 1,4 тысячи преступлений, в целом же их было свыше 3,5 тысячи.

Почти на два процента сократилось количество тяжких преступлений – 336 эпизодов. Установлено 1154 подозреваемых и обвиняемых в них. Найдены 13 пропавших без вести.

Если говорить о структуре, то почти 60% приходится на преступления против собственности. Достигнута полная раскрываемость убийств, краж и угонов, отметили в управлении МВД России по региону.




Анна Вайсергисер
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