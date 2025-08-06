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8:21, 6 августа 2025 года В Кромском районе пропала 41-летняя женщина Анна Карабаза не выходит на связь с 25 июля.





В деревне Черкасская под Кромами исчезла 41-летняя Анна Карабаза. О женщине ничего неизвестно с 25 июля. Ориентировку поиска опубликовал орловский отряд "ЛизаАлерт".



Пропавшая была одета в черный жилет с синими полосками, красный спортивный костюм, темнее кроссовки. Рост женщины 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.



Всю имеющуюся информацию о ней просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.





Юлия Сабельникова





