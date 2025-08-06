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7:39, 6 августа 2025 года В Орловской области уничтожили три вражеских дрона Всего над регионами России за ночь сбит 51 БПЛА.



Фото: архив "Вести-Орел"

Система ПВО перехватила и уничтожила три беспилотника самолетного типа. Атаку отразили с 23:00 5 августа до 5:30 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны.



Андрей Клычков прокомментировал налет в своем тг-канале. Он поблагодарил силы ПВО за слаженную работу.

— Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, — отметил глава региона.





Юлия Сабельникова





