В Орловской области уничтожили три вражеских дрона

|
|среда 6.08.2025 15:00:28
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
7:39, 6 августа 2025 года
В Орловской области уничтожили три вражеских дронаВсего над регионами России за ночь сбит 51 БПЛА.
Фото: архив "Вести-Орел"
Система ПВО перехватила и уничтожила три беспилотника самолетного типа. Атаку отразили с 23:00 5 августа до 5:30 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны.
Андрей Клычков прокомментировал налет в своем тг-канале. Он поблагодарил силы ПВО за слаженную работу.
— Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, — отметил глава региона.
Юлия Сабельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.