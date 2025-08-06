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21:04, 5 августа 2025 года Андрей Клычков устроил праздничную фотосессию с орловцами Жители региона "подловили" губернатора на улице Ленина.



Фото: Юлия Сабельникова

5 августа Андрей Клычков вышел на прогулку по главной пешеходной улице Орла. В праздничной толпе орловцы не смогли просто так отпустить губернатора без фото - многие подходили и просили делать совместный снимок на память. Некоторые отмечали, что для них такие фотографии - добрая традиция.



Глава региона с удовольствием соглашался. Желающих запечатлеть себя с Клычковым было около двух десятков - собралась даже небольшая очередь.





Юлия Сабельникова





