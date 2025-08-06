Главная » Новости



10:00, 6 августа 2025 года В Орле состоялся фестиваль боевых искусств "Кубок Победы" В программе – бокс, кикбоксинг, самбо и рукопашный бой.



Фото: "Вести-Орел"

В орловском парке культуры и отдыха вновь прошел фестиваль боевых искусств "Кубок Победы". В программе были соревнования по боксу, кикбоксингу и универсальному бою.

"Мы устраиваем этот фестиваль, чтобы жители нашего города могли познакомиться с боксом, кикбоксингом, рукопашным боем и самбо", — сказал чемпион мира по боксу и директор спортивной школы "Троя" Эдуард Трояновский. Фестиваль организовали управление образования, спорта и физической культуры городской администрации. В соревнованиях участвовали спортсмены до 18 лет из городских спортивных школ. Их объединяло желание получить кубок. Жюри оценило всех участников и выбрало победителей в разных весовых категориях.





Ольга Прилепская





