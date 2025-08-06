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10:00, 6 августа 2025 года

В Орле состоялся фестиваль боевых искусств "Кубок Победы"

В программе – бокс, кикбоксинг, самбо и рукопашный бой.

Фото: "Вести-Орел"

В орловском парке культуры и отдыха вновь прошел фестиваль боевых искусств "Кубок Победы". В программе были соревнования по боксу, кикбоксингу и универсальному бою.
"Мы устраиваем этот фестиваль, чтобы жители нашего города могли познакомиться с боксом, кикбоксингом, рукопашным боем и самбо", — сказал чемпион мира по боксу и директор спортивной школы "Троя" Эдуард Трояновский.
Фестиваль организовали управление образования, спорта и физической культуры городской администрации. В соревнованиях участвовали спортсмены до 18 лет из городских спортивных школ. Их объединяло желание получить кубок. Жюри оценило всех участников и выбрало победителей в разных весовых категориях.


Ольга Прилепская
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