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21:00, 5 августа 2025 года Сегодня над Орлом снова реяло красное Знамя Победы Город отмечал 82-ю годовщину освобождения от фашистов и 459-летие с момента основания.







Подвиг советских воинов не забыт! Сегодня над Орлом развевалось красное Знамя Победы. Город отмечал 82-ю годовщину освобождения от фашистов и 459-летие со дня основания.



Потомки героев Великой Отечественной войны вспоминали тех, кто сражался с врагом, восстанавливал разрушенный город и благодарили живых свидетелей тех страшных событий. Подробности в нашем материале. Рассказывает Всеволод Трифонов.





Всеволод Трифонов





