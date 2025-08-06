Сегодня над Орлом снова реяло красное Знамя Победы
Город отмечал 82-ю годовщину освобождения от фашистов и 459-летие с момента основания.
Подвиг советских воинов не забыт! Сегодня над Орлом развевалось красное Знамя Победы. Город отмечал 82-ю годовщину освобождения от фашистов и 459-летие со дня основания.
Потомки героев Великой Отечественной войны вспоминали тех, кто сражался с врагом, восстанавливал разрушенный город и благодарили живых свидетелей тех страшных событий. Подробности в нашем материале. Рассказывает Всеволод Трифонов.