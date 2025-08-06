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20:30, 5 августа 2025 года В Орле проходит Всероссийский фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" В нем участвуют 15 городов нашей страны.







5 августа в Орле начался Всероссийский патриотический фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". Он объединит 15 городов страны и людей разных поколений.



Местом притяжения стала центральная площадь областного центра. Здесь орловцы и гости могли вспомнить героические страницы истории страны, погрузиться в творчество, и конечно поздравить крылатый город с днем рождения.



На празднике нашлось место для всех: спортсмены выбрали занятия по душе, а для детей подготовили мастер-классы и интерактивные выставки. Наша съемочная группа побывала на каждой площадке. О сплоченности и богатстве русских традиций расскажет Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





