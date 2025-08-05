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20:00, 5 августа 2025 года В День города в Орле открылся первый региональный книжный фестиваль Здесь можно приобрести книги, узнать о новинках и пообщаться с авторами.







Орловские писатели и читатели заложили новую традицию, которая может стать важной частью культурной жизни нашего края. 5 августа в Орле стартовал первый региональный книжный фестиваль "Орел – литературная столица России".



Сенатор от Орловской области Вадим Соколов поздравил участников с этим знаменательным событием. Он подчеркнул, что фестиваль станет настоящим праздником для всех, кто любит книги.



На ярмарке можно не только приобрести литературу, но и познакомиться с новинками, пообщаться с авторами, узнать о новых поступлениях в библиотеки и обсудить прочитанное. Далее расскажет Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





