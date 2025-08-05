В День города в Орле открылся первый региональный книжный фестиваль
Здесь можно приобрести книги, узнать о новинках и пообщаться с авторами.
Орловские писатели и читатели заложили новую традицию, которая может стать важной частью культурной жизни нашего края. 5 августа в Орле стартовал первый региональный книжный фестиваль "Орел – литературная столица России".
Сенатор от Орловской области Вадим Соколов поздравил участников с этим знаменательным событием. Он подчеркнул, что фестиваль станет настоящим праздником для всех, кто любит книги.
На ярмарке можно не только приобрести литературу, но и познакомиться с новинками, пообщаться с авторами, узнать о новых поступлениях в библиотеки и обсудить прочитанное. Далее расскажет Эва Стасюлевич.