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17:00, 5 августа 2025 года В Орловском округе скончался известный фермер Александр Голиков Он создал образцовое хозяйство и установил рекорд урожайности зерновых.



Фото: администрация Орловского муниципального округа

В Орловском муниципальном округе ушел из жизни известный фермер Александр Васильевич Голиков. Он был настоящим хозяином земли.



Основав КФХ в 2002 году, Александр Васильевич создал образцовое хозяйство. Голиков установил рекорд урожайности зерновых, постоянно внедрял инновации и обеспечивал устойчивое развитие. За свои достижения он был награжден медалью "Заслуженный фермер Российской Федерации" и почетными грамотами.



- Каждый год он помогал пожилым людям, поддерживал участников СВО, занимался расчисткой дорог и предоставлял транспорт землякам. Память о мудром руководителе, патриоте и отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах, - отметили в администрации Орловского округа.



Редакция ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Александра Васильевича Голикова.









