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16:30, 5 августа 2025 года Растения с фестиваля "Стрелка" будут жить на улицах Орла На многих вазонах можно увидеть таблички, где они разместятся.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 по 5 августа в Орле проходит фестиваль цветов "Стрелка". Он проводится в четвертый раз. За несколько дней его посетили порядка 30 тысяч человек. После завершения работы фестиваля растения продолжат радовать орловцев и гостей областной столицы на улицах Орла.



- Все цветы и деревья, которые пока размещены в вазонах на Ленинском мосту, позже будут высажены по городу, - сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



На многих вазонах можно увидеть таблички с указанием, где они разместятся. Например: на Богоявленской площади или на улице Ломоносова.





Анастасия Мельникова





