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9:30, 6 августа 2025 года Жители Орла могут увидеть ордена, медали, значки и нагрудные знаки военных лет В областном центре работает выставка "Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Как это было…".



Фото: архив

В Военно-историческом музее Орла открылась выставка "Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Как это было…". Ее автор — заслуженный изобретатель России Абрам Песин.



Экспозиция посвящена фалеристике — науке о наградной системе. Здесь можно увидеть ордена, медали, значки и нагрудные знаки военных лет. Эти реликвии помогают посетителям ощутить атмосферу того времени и понять ключевые события.



По словам сотрудников музея, уникальность выставки в том, что автор умело связал исторические факты с наградной символикой. Это позволяет лучше понять важность значимых наступательных операций и героических подвигов. Редкие экспонаты делают экспозицию особенно ценной для глубокого понимания истории.



Выставка будет работать до 30 августа.





Сергей Мерцалов





