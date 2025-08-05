5 августа Андрей Клычков отметил орловцев государственными наградами
На сцену поднимались сотрудники предприятий, волонтеры и выдающиеся жители области.
Фото: Андрей Клычков
5 августа, в день освобождения Орловщины от фашистских захватчиков, губернатор Андрей Клычков вручил государственные и региональные награды жителям области. На сцену поднимались представители трудовых коллективов, волонтеры, активно участвующие в развитии региона и поддержке СВО, а также выдающиеся личности.
Звание "Мать-героиня" получила жительница Кром Галина Рожнова, у которой 11 детей, 17 внуков и одна правнучка. Глава региона отметил: "Это уникальная женщина и семья".
Заведующему отделением Ливенской ЦРБ Сергею Кузьменко присвоено звание "Заслуженный врач России".