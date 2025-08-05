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19:00, 5 августа 2025 года Ветераны СВО из Орловской области начали профессиональную переподготовку Обучение продлится до декабря 2025 года.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Тридцать один участник программы "Герои земли Орловской" начал профессиональную переподготовку. Обучение стартовало 5 августа на базе регионального Института развития образования. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.



Программа включает академический курс и стажировки в органах власти, местного самоуправления и на предприятиях региона. Обучение завершится в декабре 2025 года.



Региональная инициатива "Герои земли Орловской" стартовала 14 февраля 2025 года. Она аналогична федеральной программе "Время Героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным.



Программа направлена на развитие управленческих навыков участников СВО через переосмысление военного опыта. На программу поступило 208 заявок, 94 участника успешно прошли дистанционные этапы.







Сергей Мерцалов





