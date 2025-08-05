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19:30, 5 августа 2025 года Подрядчики снова не захотели строить поликлинику №1 в Орле На очередной конкурс не поступило ни одной заявки.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Завершилась очередная попытка найти подрядчика на разработку документации и возведение поликлиники №1 в Орле. Как следует из информации на сайте Госзакупок, предложением не заинтересовалась ни одна фирма.



В качестве начальной цены проекта предлагали почти 1 миллиард 332,6 миллиона рублей. Если бы подрядчика нашли, то стройку в районе улицы Паровозной и Московского шоссе должны были бы закончить к 19 ноября 2027-го года.





Артем Ежаков





