В Орле прошел первый парад предприятий

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12:15, 5 августа 2025 года
В Орле прошел первый парад предприятийТоржественное шествие развернулось на площади Ленина.
Фото: Анастасия Мельникова
5 августа в Орле впервые состоялся парад предприятий. Мероприятие провели на площади Ленина. Участие в нем приняли крупные заводы, учреждения образования и культуры, спорта и здравоохранения.
Тг-канал "Телеграммы из Орла" сообщил, что на площадь вышли более 1400 сотрудников и 25 единиц спецтехники.
Юлия Сабельникова
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