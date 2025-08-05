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11:57, 5 августа 2025 года Визит Геннадия Зюганова в Орловскую область стал темой сюжета для федеральных "Вестей" Председатель КПРФ участвует в мероприятиях к 82-летию освобождения Орла от фашистских захватчиков и знакомится с достижениями малой родины.







Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не изменяет традициям. В преддверие 5 августа он неизменно приезжает на свою малую родину.



Торжественная встреча состоялась на границе Орловской области. Затем коммунисты во главе с председателем ЦК КПРФ и губернатором Андреем Клычковым отправились в Спасское-Лутовиново. Там они навестили маленький Тургеневский дуб, посаженный летом 2022 года.



Лидер российских коммунистов также побывал на волейбольном матче и возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину в центре Орла. Хронология событий — в материале Анны Боевой.





Анна Боева





