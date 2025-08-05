Андрей Клычков и участники СВО поздравили жителей Орла с Днем города
Глава региона записал поздравление с Кременного направления.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и участники СВО поздравили жителей Орла с Днем города. Глава региона записал поздравление с Кременного направления.
В нем Андрей Клычков отметил историю орловской земли, освобождение которой во многом определило будущую Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Вместе с губернатором бойцы пожелали жителям Орла мирного неба над головой и скорейшей Победы уже в специальной военной операции.