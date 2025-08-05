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10:50, 5 августа 2025 года В центре Орла торжественно водрузили дубликат красного знамени Он развевается над домом №5 по площади Мира.





5 августа в сквере Танкистов прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Над домом №5 по площади Мира водрузили дубликат красного знамени. 82 года там установили стяг разведчики Василий Образцов и Иван Санько.



Участники митинга возложили цветы к Вечному огню, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. Память погибших красноармейцев и мирных жителей почтили минутой молчания.





Артем Ежаков





