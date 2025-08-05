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14:31, 5 августа 2025 года Юбилейный фестиваль "Динамика" в Орле собрал сотни машин и мотоциклов На площади Ленина можно было увидеть как раритетную технику, так и современную.







Юбилейный фестиваль "Динамика" в Орле собрал сотни машин и мотоциклов. 2 августа на площади Ленина можно было увидеть как раритетную технику, так и современную.



Некоторые экспонаты выставки привлекали особое внимание – например, британский родстер MG MGB, польский микроавтобус Nysa, "Москвич" и "Ока", поставленные на подвеску для езды по бездорожью, другие экземпляры. Красивыми и мощными машинами и мотоциклами полюбовалась и наша съемочная группа.





Анастасия Дорохова





